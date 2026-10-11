Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde 2. haftada sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde 2. haftada sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-18, 26-28, 25-21 ve 25-22, süresi ise 136 dakika oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Yavuz Akdemir, Nazlı Ekmekçi
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Begic, Nisan Barut, Rasinska, Vanjak, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Wilmarie, Dumancic, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 25-18, 26-28, 25-21, 25-22
Süre: 136 dakika (28, 41, 35, 32)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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