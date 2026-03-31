Bodrum\'da Konteyner Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dereköy Mahallesi Kavşağı'nda üst üste duran iki konteynerden birinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, konteynerlerden biri tamamen yanarken, diğerinde hasar oluştu.
