Samsun 19 Mayıs'ta denizde boğulan öğretmen İbrahim Çakmak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun 19 Mayıs'ta denizde boğulan öğretmen İbrahim Çakmak hayatını kaybetti

Samsun 19 Mayıs\'ta denizde boğulan öğretmen İbrahim Çakmak hayatını kaybetti
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan öğretmen İbrahim Çakmak (45), kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Çakmak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ağustos'ta 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren Mustafa Erdin İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan İbrahim Çakmak (45), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Çakmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğretmenin cansız bedeni otopsi işleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Adli Tıp Kurumu, İbrahim Çakmak, Acil Durum, 3. Sayfa, 19 Mayıs, Dereköy, Otopsi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun 19 Mayıs'ta denizde boğulan öğretmen İbrahim Çakmak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun 19 Mayıs'ta denizde boğulan öğretmen İbrahim Çakmak hayatını kaybetti - Son Dakika
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