MHP'li meclis üyesi Aziz Uslu kazada hayatını kaybetti
MHP'li meclis üyesi Aziz Uslu kazada hayatını kaybetti

05.04.2026 07:03  Güncelleme: 07:05
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde MHP'li meclis üyesi Aziz Uslu idaresindeki panelvan kamyonet üst geçidin ayağına çarptı. Feci kazada Uslu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun Sinop yolu üzeri Dereköy mevkiinde saat 03.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Aziz Uslu (44) idaresindeki panelvan kamyonet, Samsun'dan 19 Mayıs istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.

MHP'Lİ MECLİS ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uslu'nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi ve Devecioğlu restoranın sahiplerinden olduğu öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, 19 Mayıs, Dereköy, Trafik, Samsun, Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • 123456 123456:
    Allah rahmet eylesin. dünkü kaza gibi. Allah bir daha kaza bela vermesin aziz milletimize. Necip milletimize Rabbim sabırlar versin. Ne olur arkadaşlar. Sevgili okurlar. Ailelerimizi üzecek hal, hareket ve davranışlardan uzak duralım. Bakın ecel boş durmuyor. Birbirimizi kırmakla,birbirimizi vurmakla elimize bir şey geçmiyor. ister tanıyalım ister tanımayalım uzak diyar da olsa yakın diyar da olsa ölümlü kazalar veya olaylar tüm milletimizi üzüyor. Birbirimize sarılalım birbirimizle kardeş olalım. Aksi durumda Vallahi bu dünyada mutsuzluğumuz ahiretimize de sirayet eder.Kalın sağlıcakla. 11 0 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Hükmün tek sahibi Allah'tır. 9 0 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
