MHP\'li meclis üyesi Aziz Uslu kazada hayatını kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun Sinop yolu üzeri Dereköy mevkiinde saat 03.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Aziz Uslu (44) idaresindeki panelvan kamyonet, Samsun'dan 19 Mayıs istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uslu'nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi ve Devecioğlu restoranın sahiplerinden olduğu öğrenildi.
