Samsun’da aynı yerde peş peşe boğulma tehlikesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun’da aynı yerde peş peşe boğulma tehlikesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun’da aynı yerde peş peşe boğulma tehlikesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde denizde akıntıya kapılan 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılanlardan biri kritik durumda hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde denize giren 4 kişi, kısa aralıklarla boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy mevkisinde denizde yüzen Mustafa C. (31) ve Arzu C. (30), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı ambulansla ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Aynı bölgede bir süre sonra ikinci boğulma tehlikesi yaşandı. Denizde bulunan Taha Ç.(8) ve İbrahim Ç. (45) de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılan Taha Ç. durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İbrahim Çakmak'ın durumunun kritik olduğu belirtildi. İki kişi de ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"Adamı çıkardığımızda mosmordu"

Niğde'den Samsun'a tatile gelen ve denizde boğulma tehlikesi geçiren kişilere müdahale ederek kurtardığını söyleyen Atilla Özbek, "Ben sahilde oturuyordum, denize bakıyordum. Bu üçüncü vaka. İkisini kurtardık, bir şeyleri yoktu. Diğeri suda çok kalmıştı. 5-6 kişi girdik. Önce çocuğu kurtardık, sonra adamı kurtardık. Adamı çıkardığımızda mosmordu" dedi.

Balıkçıdan akıntı uyarısı

Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Demir ise Dereköy açıklarındaki akıntıya dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Demir, "Denizin dibinde akıntı var, bunu dışarıdan gelen insanlar fark edemiyor. Onları anlatıyoruz ama bize bağırıyorlar, bizi de dinlemiyorlar. Hava estiği zaman bu Dereköy'de kayaların dibine yaklaşmayacaksın. Denizin dibinde akıntı var, bildiğimiz akıntı. Ağustosun 10'undan sonra lütfen Dereköy'e denize girmeye gelmesinler. Yüzmesini bilen gelsin, bilmeyen gelmesin kardeşim. Biz buranın çocuğuyuz, buranın ne olduğunu iyi biliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, boğulma tehlikelerinin yaşandığı bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan uyarı tabelasında, "Dikkat! Çeken akıntı boğulma ve ölüm tehlikesi. Yüzme şampiyonlarının bile çeken akıntıdan kurtulamayacaklarını unutmamalıdır" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Kaynak: İHA

19 Mayıs, 3. Sayfa, Dereköy, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun’da aynı yerde peş peşe boğulma tehlikesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun’da aynı yerde peş peşe boğulma tehlikesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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