Suluova'da koyun otlatan çiftçi, yaralı kızıl şahini tedavi için DKMP'ye teslim etti - Son Dakika
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Suluova'da koyun otlatan çiftçi, yaralı kızıl şahini tedavi için DKMP'ye teslim etti

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Suluova\'da koyun otlatan çiftçi, yaralı kızıl şahini tedavi için DKMP\'ye teslim etti
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Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de koyun otlatan bir çiftçi, sol bacağı kırık ve sağ kanadı yaralı bulduğu kızıl şahini evine götürüp iki gün besledi ve bakımını yaptı. Durumu bildirdiği DKMP ekipleri, tedavisinin ardından kuşun doğaya salınacağını açıkladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir çiftçi, arazide yaralı halde bulduğu kızıl şahinin bakımını yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de çiftçilik yapan 63 yaşındaki Bayram Basri Demir, koyun otlatırken sol bacağı kırık ve sağ kanadı yaralı bir kızıl şahin buldu.

Kuşu evine götürerek iki gün boyunca besleyen ve bakımını üstlenen Demir, durumu yetkililere bildirdi.

Demir, gazetecilere, kaçması gereken kuşun yanından uzaklaşmadığını görünce yaralı olduğunu anladığını belirterek, "Yemini ve suyunu verdim. Vahşi de olsa tabiatın dengesini bu canlılar sağlıyor. Onları korumak insanlık görevimiz." dedi.

Yaralı kızıl şahini teslim alan DKMP ekipleri, tedavisinin ardından doğaya salınacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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