Konya Bozkır\'da ayılar arı kovanlarını yine parçaladı, arıcı çare arıyor

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde arılığa gelen ayılar arı kovanlarını parçalarken, kontrole giden arıcı, "Yine gelmiş ayı oğlu ayı" diyerek gördüklerini paylaştı.

Dereköy Mahallesi'nde arı kovanlarına zarar veren ayılar, üreticileri zor durumda bırakıyor. Arıcılık yapan Hüseyin Dumru'nun arılığı da son dönemde ayıların hedefi haline geldi. Arılığına kontrole gelen Hüseyin Dumru, ayıların saldırısının ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dumru, kovanları ve peteklerini kontrol ederken, "Yine gelmiş ayı oğlu ayı. İnşallah ana duruyordur" diyerek kovanları kontrol etti. Güvenlik önlemlerine rağmen kovanları ciddi şekilde tahrip eden ayılar, arıcılar için büyük bir sorun oluşturmaya devam ediyor.