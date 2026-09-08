Kaymakam Battal, Aydın Karacasu'da Dereköy'de incir hasadına katılan üreticiyi ziyaret etti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, Dereköy Mahallesi'nde incir hasadı yapan üretici Erdoğan Aytaç'ı ziyaret etti. Hasat çalışmalarını inceleyen Battal, üreticilerin sorunlarını dinleyerek tarımsal üretimin önemine dikkat çekti.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde incir hasadı devam ederken, Karacasu Kaymakamı İsmail Battal üreticileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.
Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ile birlikte Dereköy Mahallesi'nde incir hasadını sürdüren üretici Erdoğan Aytaç ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Battal, üreticinin bahçesinde devam eden hasat çalışmalarını inceleyerek incir üretimi hakkında bilgi aldı. Bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan incir üretiminin ele alındığı ziyarette Kaymakam Battal, üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi. Üreticilerle görüş alışverişinde bulunan Battal, tarımsal üretimin ve üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.
Ziyaretin sonunda emek ve alın teriyle üretim yapan tüm üreticilere bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu dileyen Kaymakam Battal, üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.
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