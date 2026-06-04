Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim şenliği - Son Dakika
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Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim şenliği

Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim şenliği
04.06.2026 09:30  Güncelleme: 09:33
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de Şehit Fatih Seven İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen "Maarifin Kalbinde" yıl sonu etkinliği ve hayır çarşısı ilçe protokolü ile vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de Şehit Fatih Seven İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen "Maarifin Kalbinde" yıl sonu etkinliği ve hayır çarşısı ilçe protokolü ile vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladığı projeler ve el emeği ürünler sergilendi. Bilimsel çalışmaların ve sanatsal ürünlerin yer aldığı stantlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Düzenlenen eğitim şenliğine Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci katıldı. Protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek bilgi aldı ve öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, yıl boyunca ortaya koydukları çalışmaların mutluluğunu yaşarken, hayır çarşısında satışa sunulan ürünler de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

"Maarifin Kalbinde" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu şenliği ve hayır çarşısı, protokol üyelerinin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim şenliği - Son Dakika

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