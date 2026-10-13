Kırklareli Dereköy\'de gizli bölmede 587 bin 465 Avro bulundu, sürücü gözaltına alındı

Kırklareli Dereköy'de gizli bölmede 587 bin 465 Avro bulundu, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dereköy Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan giriş yapan otomobil X-ray taramasında şüpheli yoğunluk nedeniyle arandı. Ön göğüsteki gizli bölmede 16 poşet içinde 108 banknot halinde 587 bin 465 Avro bulundu; şüpheli sürücü gözaltına alındı, otomobile savcılık talimatıyla el konuldu.
Kırklareli'nde yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde 587 bin 465 Avro ele geçirildi, şüpheli sürücü gözaltına alındı.
Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Romanya uyruklu R.C. yönetimindeki XYX146 plakalı otomobili şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti.
Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine hangar aramasına tabi tutulan otomobilin ön göğüs kısmında menteşeli gizli bölme oluşturulduğu belirlendi.
Gizli bölmede 16 şeffaf vakumlu poşet içerisinde 108 banknot halinde toplamda 587 bin 465 Avro ele geçirildi. Şüpheli R.C, gözaltına alındı.
Otomobile ise Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.
Kaynak: AA
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