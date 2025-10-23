Yenipazar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika
Yenipazar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina

Yenipazar\'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina
23.10.2025 17:26
Yenipazar'da görülen şap hastalığı nedeniyle 9 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 9 mahallede karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Aydın'da şap hastalığı kabusu yaşanıyor. Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dalama Mahallesi'nde görülen şap hastalığı nedeniyle 9 mahallenin karantinaya alındığını duyurdu.

9 MAHALLEDE KARANTİNA

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Dalama'da çıkan şap hastalığı sebebiyle Alhan, Çulhan, Dereköy, Hamzabali, Çavdar, Eğridere, Paşaköy ve Karacaören mahallelerimiz ikinci bir kısıtlamaya da girmiştir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardaki hareket kısıtlamamız devam etmektedir" denildi.

Ayrıca, geçen günlerde Paşaköy Mahallesi merkezli olarak başlatılan ve 12 mahalleyi kapsayan karantina tedbirlerinin de aynı şekilde sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yenipazar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika

SON DAKİKA: Yenipazar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika
