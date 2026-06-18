Bilecik'te piknikçiler alanı çöplüğe çevirdi: Doğa ve kamu malı zarar gördü - Son Dakika
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Bilecik'te piknikçiler alanı çöplüğe çevirdi: Doğa ve kamu malı zarar gördü

Bilecik\'te piknikçiler alanı çöplüğe çevirdi: Doğa ve kamu malı zarar gördü
18.06.2026 09:50  Güncelleme: 09:51
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl tamamlanan Dereköy Barajı çevresi, piknikçiler tarafından çöplüğe çevrildi. Uyarı tabelaları da kurşunlanarak tahrip edildi. Belediye Başkanı denetimlerin artırılacağını duyurdu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ortaya çıkan görüntüler, hem çevre kirliliği hem de kamu malına verilen zarar nedeniyle tepki çekti.

Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıl tamamlanarak bölge tarımı ve ekonomisine katkı sağlaması beklenen Dereköy Barajı çevresinin, piknik amacıyla bölgeye gelen bazı kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrildiği görüldü. Doğal güzelliğiyle bilinen alanın çeşitli atıklar, içki şişeleri ve çöplerle kirletildiği tespit edildi. Bölgede bulunan uyarı ve bilgilendirme tabelalarının da kurşunlanarak tahrip edilmesi dikkat çekerken, yaşanan durum kamu malına zarar verilmesi açısından da büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesi için denetimlerin artırılmasını istedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Dereköy Barajı çevresinde yaşanan bu görüntüler kabul edilemez. Hem doğamıza hem de kamu malına verilen zarar hepimizi derinden üzmektedir. Gerekli denetimler artırılacak ve sorumlular hakkında gereken işlemler yapılacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Pazaryeri, 3. Sayfa, Dereköy, Bilecik, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te piknikçiler alanı çöplüğe çevirdi: Doğa ve kamu malı zarar gördü - Son Dakika

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