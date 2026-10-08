Burdur Yeşilova\'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilova- Dereköy yolu üzerindeki Taşpınar Kavak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ABB 395, 06 GBK 366 ve 16 TK 812 plakalı 3 araç çarpıştı. Kazada 16 TK 812 plakalı araçta bulunan Musa Çakır hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan U.Y. ağır, B.Ç. ve A.Ç. ise hafif yaralandı. 20 ABB 395 plakalı otomobilde bulunan H.Ş. ve G.Ş. ile 06 GBK 366 plakalı araçta bulunan S.C. ve A.R.A. da kazada hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.