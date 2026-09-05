Samsun 19 Mayıs\'taki 5 günlük kampa 149 engelli birey ve ailesi katıldı

Bafra Görme Engelliler Derneği koordinatörlüğünde, "Doğayı Geziyoruz, Engelleri Aşıyoruz" projesi kapsamında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Dereköy Gençlik Kampı'nda engelli bireyler ve ailelerine yönelik 5 günlük kamp düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ve 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kampa, Bafra Görme Engelliler Derneği öncülüğünde diğer engelli derneklerinin de desteğiyle toplam 149 kişi katıldı.

Proje ile engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarının teşvik edilmesi, moral ve motivasyonlarının artırılması, özgüvenlerinin pekiştirilmesi ve çeşitli etkinliklerle psiko-sosyal destek sağlanması amaçlandı.

Kamp boyunca engelli bireyler ve aileleri; doğa yürüyüşleri, tarihi ve kültürel geziler, görsel sanatlar atölyeleri, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli sosyal etkinliklere katıldı. Katılımcılar ayrıca kamp alanındaki havuzdan faydalanarak keyifli vakit geçirirken, sıcak havadan bunalanlar ise kamp alanının hemen yanında bulunan Karadeniz'in serin sularında denize girerek kampın tadını çıkardı.

Tatil konforunda gerçekleştirilen kamp, engelli bireylerin aileleriyle birlikte hem dinlenmelerine hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal bağlarını güçlendirmelerine imkan sağladı. Etkinlikler sayesinde katılımcılar arasında dayanışma ve kaynaşma duygusu da pekişti.

Dernek üyeleri, bu tür organizasyonların engelli bireylerin bireysel gelişimlerine ve toplumsal kaynaşmalarına önemli katkılar sunduğunu belirterek, benzer etkinliklerin devam etmesini istedi.

Duygu dolu veda gecesi

Kampın son akşamında konferans salonunda "Veda Gecesi" düzenlendi. Gecede konuşan Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, katılımcılara teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı. Ergül, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Kampımızın ilk gününde konuşurken, 'Ne sorun çıkarsa çıksın, birlik olursak hepsini aşarız. Yeter ki gönüller bir olsun' demiştik. Bir de kamptan ayrılırken hepimizin üzüleceğini söylemiştik. Çok şükür, söylediklerimizin ikisi de aynen gerçekleşti. Sorunların hepsini birlikte aştık ama iş ayrılığa gelince gerçekten hepimizin yüzü biraz düştü" dedi.

Kamp süresince çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Ergül, "Karadeniz'in sularına balonlarımızı bıraktık, havuzda doyasıya vakit geçirdik, sinemalarımızı izledik, türkülerimizi söyledik, bol bol güldük, eğlendik ve birbirinden güzel anılar biriktirdik. Kısacası kampın hakkını fazlasıyla verdik. Bazen yorulduk, bazen güldük, bazen 'Bu iş nasıl olacak?' dedik ama sonunda hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

Ömer Ergül, kampın düzenlenmesinde emeği geçen kurum, kuruluş, dernek başkanları ve gönüllülere teşekkür ederek, organizasyonun engelli bireyler açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kamp, katılımcıların vedalaşması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.