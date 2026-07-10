IHAAW161338-ASA/10-07-2026
- Bodrum'da makilik yangını
(Fotoğraflı)
Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale başladı.
Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.
(OD-Y)
10.07.2026 16: 14: 17 TSI
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