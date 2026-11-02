Eskişehir\'de çatıdaki kediyi mama konulan çantayla indirme girişimi sonuçsuz kaldı

Eskişehir'de bir apartmanın çatısına çıkarak mahsur kalan ve miyavlayan kedi için mahalle sakinleri seferber oldu. Uzun bir tahtaya bağladıkları kedi taşıma çantasına mama koyarak kediyi indirmeye çalışan vatandaşlar, kedinin mamayı yiyip kutuya girmemesi üzerine pes etti.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Bahçeler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatısına çıkan kedi aşağı inemeyince uzun süre miyavlamaya başladı. Kedinin sesini duyan apartman ve çevre sakinleri, hayvanı bulunduğu yerden kurtarmak için harekete geçti. Çatıya ulaşmak için pratik bir yöntem geliştiren mahalleli, uzun bir tahtanın ucuna kedi taşıma çantasını iple sabitledi. Vatandaşlar, çantanın içerisine mama koyarak çatıdaki kedinin kutunun içine girmesini bekledi. Tahtanın uzatılmasıyla birlikte sepetteki mamayı yiyen kedi, taşıma kutusunun içine girmeyerek çatıda kalmaya devam etti. Yapılan denemelere rağmen kediyi içeriye sokmayı başaramayan mahalle sakinleri, çabalarının sonuçsuz kalmasıyla kurtarma girişimini sonlandırıp pes etti.