Elazığ\'da baca boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da baca boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da Olgunlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın baca boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana bıraktı.
Elazığ'da bir apartmanın baca boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Olgunlar Mahallesi Şeftali Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın baca kısmından gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, titizlikle yürütülen operasyon sonucunda, bulunduğu yerden çıkartılarak güvenli alana bırakıldı.
Kaynak: İHA
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