Gümüşhane\'de mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı, gençler veterinere götürdü

Gümüşhane'de mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı, gençler veterinere götürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında mahsur kalan yavru kedi, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin merdivenle inmesiyle kurtarıldı. Islanan yavru kedi, çevredeki gençlere teslim edildi ve tedavi için veterinere götürüldü.
Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Islanan ve titreyen yavru kediye sahip çıkan gençler, kediyi tedavi edilmesi için veterinere götürdü.
Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde Harşit Çayı kenarından yavru kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çay kenarında mahsur kalan yavru kediye ulaşmak için merdivenle aşağı indi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yavru kedi, çevredeki gençlere teslim edildi. Islanması nedeniyle titrediği görülen yavru kediye sahip çıkan gençler, kediyi tedavi edilmesi için veterinere götürdü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?