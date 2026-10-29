Gümüşhane\'de mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı, gençler veterinere götürdü

Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Islanan ve titreyen yavru kediye sahip çıkan gençler, kediyi tedavi edilmesi için veterinere götürdü.

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde Harşit Çayı kenarından yavru kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çay kenarında mahsur kalan yavru kediye ulaşmak için merdivenle aşağı indi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yavru kedi, çevredeki gençlere teslim edildi. Islanması nedeniyle titrediği görülen yavru kediye sahip çıkan gençler, kediyi tedavi edilmesi için veterinere götürdü.