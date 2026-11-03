Burdur\'da aracın motor kısmına sığınan kedi kurtarıldı, yetkililer uyardı

Burdur'da soğuktan korunmak için aracın motor kısmına sığınan kedi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Yeni Mahalle Kırlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç içerisinde bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu araç içerisinde sıkışan kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde özellikle yavru kedilerin sıcak bir ortam bulabilmek için araçların motor kaputlarının altına sığındığı, bu nedenle mahsur kalma ihbarlarında artış yaşandığı belirtildi. Ekipler, gelen ihbarları titizlikle takip ederek can dostların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yetkililer, araç sahiplerine araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurarak kontrol etmeleri uyarısında bulunarak, bu basit önlemin bir canın hayatını kurtarabileceğine dikkat çekti.