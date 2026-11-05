Kars Digor\'da köye inen tilki, belediye meclis üyesinin bahçesinde kediyle beslendi

Kars Digor'da köye inen tilki, belediye meclis üyesinin bahçesinde kediyle beslendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alem köyüne inen tilki, Kars Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özyağcı'nın evinin bahçesine girdi. Özyağcı'nın çocuklarıyla verdiği yiyecekleri yemeye başlayan tilkiye bir kedi yaklaştı, ikisinin beslenme anları cep telefonuyla görüntülendi.
KARS'ın Digor ilçesinde köye inen tilki, kendisine verilen yiyecekleri, yanına yaklaşan kedi ile yerken görüntülendi.
İlçeye bağlı Alem köyüne inen tilki, Kars Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özyağcı'nın evinin bahçesine girdi. Özyağcı, çocuklarıyla birlikte hayvana yiyecek verdi. Bu sırada yiyecekleri yemeye başlayan tilkinin yanına bir kedi yaklaştı. İki hayvanın birlikte beslendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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