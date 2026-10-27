Kırşehir'de kepenge sıkışan kedi gece boyunca mahsur kaldı, itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kırşehir'de kepenge sıkışan kedi gece boyunca mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

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Kırşehir\'de kepenge sıkışan kedi gece boyunca mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
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Kırşehir\'de kepenge sıkışan kedi gece boyunca mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
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Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde bir iş yerinin kepengi içine sıkışan kedi, akşam saatlerinden itibaren gece boyunca mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşların çıkaramadığı kedi, ekiplerin müdahalesiyle kepenkten çıkarıldı.

Kırşehir'de bir iş yerinin kepengi içerisinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kepengi içerisinde mahsur kalan kedi, çıkamayınca sesinden fark edildi. Kedinin akşam saatlerinde kepengin içerisine girdiğini belirten vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İş yeri sahibi Ali Aydın, kedinin akşam saatlerinden itibaren gece boyunca kepengin içerisinde kaldığını belirterek, "Kedi kepengin içerisinde kalmış ve çıkamıyordu. Kendimiz müdahale ettik ancak çıkartamadık. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdik. Ekiplerin çalışmasıyla kedi kurtarıldı" dedi.

Alperen Şentürk adlı vatandaş ise kedinin akşam saatlerinde kepengin içerisine girdiğini ve çıkardığı seslerden fark edildiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kedi, mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA
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