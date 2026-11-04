Bayburt\'ta kedi, Çoruh Nehri\'nde kışlayan ördeklere avlanmaya çalışırken görüntülendi

Bayburt'un Çoruh Nehri'ne gelen yeşilbaşlı gövel ördeklerini gözüne kestiren bir kedi, nehir kıyısında pusuya yattı. Ördekleri bir süre takip eden kedinin avlanma girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sibirya ve Rusya gibi soğuk bölgelerden göç eden yeşilbaşlı ördekler, kış mevsimini Çoruh Nehri'nde geçiriyor. Yaklaşık 10 yıldır nehirde kışlayan ördekler, kentin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Nehir kıyısında sessizce bekleyen kedi, su üzerinde yüzen ördekleri bir süre gözleyerek avına yaklaşmaya çalıştı. Ördekleri yakalayamayacağını anlayan kedi daha sonra nehirden su içip ağaç dallarının üzerinden ilerleyerek bölgeden uzaklaştı.

Göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Çoruh Nehri, ördeklerin oluşturduğu manzarayla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.