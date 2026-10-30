Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 1 saatlik uğraşın ardından çıktı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki otomobilden gelen kedi sesi üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine adrese Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motor bölümüne giren yavru kediyi çıkarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat uğraş sonunda yavru motor bölümünde saklandığı yerden çıkarak bölgeden uzaklaştı.