Antalya Konyaaltı'da 4 yavru kediden 1'i çöp konteynerinin altından kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'da 4 yavru kediden 1'i çöp konteynerinin altından kurtarıldı

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Antalya Konyaaltı\'da 4 yavru kediden 1\'i çöp konteynerinin altından kurtarıldı
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Antalya Konyaaltı'da yer altı çöp konteynerlerinin bulunduğu alana düşen 4 yavru kediden 3'ü vatandaşlarca çıkarıldı, konteynerin altında kalan 1'i belediye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kedi, kontrol için Konyaaltı Belediyesi'nin sokak hayvanları merkezine götürüldü.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde yer altı çöp konteynerlerinin bulunduğu alana düşen yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı'ndaki yer altı çöp konteynerinin yanına yaklaşanlar, yandaki boşluktan kedi sesi duydu. Konteynerlerin arasından bakan bir kişi, aşağıda yavru kediler olduğunu gördü. 4 kediden 3'ü vatandaşların yardımıyla boşluktan çıkarılırken, 1'i ise konteynerin altında kaldı. Kedinin çöplerin alınması sırasında ezilme ihtimaline karşı Konyaaltı Belediyesi ekiplerine haber verildi. Konteynerlerin yanına gelen temizlik ve veteriner ekipleri, önce yavru kediyi yakalamaya çalıştı. Başarılı olunamayınca bir personel konteynerlerin altına girdi. Korktuğu gözlenen kedi yakalanıp, veteriner hekimler tarafından kontrol amacıyla Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Konyaaltı'da 4 yavru kediden 1'i çöp konteynerinin altından kurtarıldı - Son Dakika
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