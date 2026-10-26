Antalya Konyaaltı\'da 4 yavru kediden 1\'i çöp konteynerinin altından kurtarıldı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde yer altı çöp konteynerlerinin bulunduğu alana düşen yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı'ndaki yer altı çöp konteynerinin yanına yaklaşanlar, yandaki boşluktan kedi sesi duydu. Konteynerlerin arasından bakan bir kişi, aşağıda yavru kediler olduğunu gördü. 4 kediden 3'ü vatandaşların yardımıyla boşluktan çıkarılırken, 1'i ise konteynerin altında kaldı. Kedinin çöplerin alınması sırasında ezilme ihtimaline karşı Konyaaltı Belediyesi ekiplerine haber verildi. Konteynerlerin yanına gelen temizlik ve veteriner ekipleri, önce yavru kediyi yakalamaya çalıştı. Başarılı olunamayınca bir personel konteynerlerin altına girdi. Korktuğu gözlenen kedi yakalanıp, veteriner hekimler tarafından kontrol amacıyla Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.