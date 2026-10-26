Kayseri\'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi titiz bir çalışmayla kurtardı. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, kurtarılmış oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi titiz bir çalışmayla kurtardı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra yardıma ihtiyaç duyan canlıların da yardımına koşuyor. Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Karadut Sokak'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediye müdahale eden itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz müdahalesiyle kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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