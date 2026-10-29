Balıkesir Ayvalık\'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir Ayvalık'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi'nde ağaca çıkan kedi, dallarda mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin çabalarının sonuçsuz kalması üzerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araçla kediyi indirip sahibine teslim etti.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.
Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi'nde bir kedi, çıktığı ağacın yüksek dallarında mahsur kaldı. Kedinin kendi imkanlarıyla aşağıya inemediğini fark eden mahalle sakinleri, hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Ancak çabalar sonuçsuz kalınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istendi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi ağaçtan indirerek sahibine teslim etti. Kedisine yeniden kavuşan sahibi rahat bir nefes aldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?