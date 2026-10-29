Balıkesir Ayvalık'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Ayvalık'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir Ayvalık\'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir Ayvalık\'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Haber Videosu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi'nde ağaca çıkan kedi, dallarda mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin çabalarının sonuçsuz kalması üzerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araçla kediyi indirip sahibine teslim etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi'nde bir kedi, çıktığı ağacın yüksek dallarında mahsur kaldı. Kedinin kendi imkanlarıyla aşağıya inemediğini fark eden mahalle sakinleri, hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Ancak çabalar sonuçsuz kalınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istendi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi ağaçtan indirerek sahibine teslim etti. Kedisine yeniden kavuşan sahibi rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA
SahilkentBalıkesir3. SayfaİtfaiyeAyvalıkGüncelYaşamkediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
AVM’deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi Çok sayıda gözaltı var AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Tren istasyonunda katliam Görüntüler korkunç Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç
Depremde yerle bir olmuştu 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü Depremde yerle bir olmuştu! 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü
17:29
İstanbul’da taksiciler eylemde Martı TAG’ın ofisi önünde toplanıyorlar
İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar
16:58
Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta’yı kızdırdı
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:34:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android