Düzce'de otomobil motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Düzce'de otomobil motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilin motorundan gelen kedi sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, sıkıştığı yerden çıkardığı kedi yavrusunu kontrollerin ardından doğal ortamına bıraktı.
Düzce'de bir otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kontrolleri yapılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA
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