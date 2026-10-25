Karabük Bahçelievler'de otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Karabük Bahçelievler'de otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Karabük Bahçelievler\'de otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kedi, kontrollerin ardından salıverildi.

KARABÜK'te park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmından ses duyan araç sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru kedi, kontrollerin ardından salıverildi.

Kaynak: DHA
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