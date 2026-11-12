Adana'da mühendislerin eyleminde alev alan balonlar 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Adana'da mühendislerin eyleminde alev alan balonlar 4 kişiyi yaraladı

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Adana\'da mühendislerin eyleminde alev alan balonlar 4 kişiyi yaraladı
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki Taşköprü'de İnşaat Mühendisleri Odasının düzenlediği basın açıklaması sırasında helyum gazı dolu balonlar patladı. Alev alan balonlar yüzünden vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana'da inşaat mühendislerinin çalışma koşullarını protesto ettiği eylem sırasında gökyüzüne uçurmak istedikleri helyum gazı dolu balonlar patladı. Alev alan balonlar nedeniyle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taşköprü'de meydana geldi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından 'Talebimiz Ortak, Geleceğimiz Ortak' başlığıyla basın açıklaması düzenlendi.

Mühendislerin güvencesiz çalışma koşullarını protesto ettiği eylem sırasında gökyüzüne bırakmak için ellerinde tuttukları, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu helyum gazı dolu balonların iplerini koparmak için bir kişi çakmak çaktı. Bu sırada balonlar patladı. Alev alan balonlar nedeniyle 4 kişi yüzünden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerTaşköprüİnşaatSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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