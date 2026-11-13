Adana Seyhan'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli eve kapanınca özel harekatla yakalandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli eve kapanınca özel harekatla yakalandı

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Adana Seyhan\'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli eve kapanınca özel harekatla yakalandı
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Adana Seyhan\'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli eve kapanınca özel harekatla yakalandı
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Adana Seyhan'da bir apartman dairesindeki tartışmada bir kişi boğazından bıçaklandı; şüpheli kendisini eve kilitleyerek direndi. Özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralı tedavi sonrası taburcu edildi.

Adana'da apartman dairesinde çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklandığı, şüphelinin ise kendisini eve kilitlediği olayın detayları ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte gittikleri evde gece boyunca eğlenen şüphelinin, sabah uyandığında arkadaşlarının evden ayrıldığını görüp sinirlendiği ve ev sahibi olan arkadaşını boğazından bıçakladığı öğrenildi. Emniyette susma hakkını kullanan şüphelinin, basın mensuplarına "Allah'a emanet olun, haksızlığa uğradım" demesi dikkat çekti.

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilvan Ö. (25) ve beraberindeki arkadaşları olayın gerçekleştiği gece Burak Y.'nin (42) evine giderek birlikte eğlendi.

Sabah saatlerinde uyanan Dilvan Ö., arkadaşlarının evden ayrıldığını fark edince sinirlendi. Bunun üzerine Dilvan Ö. ile Burak Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilvan Ö., Burak Y.'yi bıçakla boğazından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Dilvan Ö. kendisini eve kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Dilvan Ö. gözaltına alındı.

Susma hakkını kullandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilvan Ö.'nün sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilvan Ö., gazetecilere, "Allah'a emanet olun, haksızlığa uğradım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilvan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda boğazından bıçaklanan Burak Y.'nin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Tutuklama3. SayfaCinayetAdliyeGüncelSeyhanAdanaSon Dakika

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