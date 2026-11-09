Metro alt geçidinde eski eşini başından vuran Mehmet Ali Nayki'ye ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Metro alt geçidinde eski eşini başından vuran Mehmet Ali Nayki'ye ağırlaştırılmış müebbet

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Metro alt geçidinde eski eşini başından vuran Mehmet Ali Nayki\'ye ağırlaştırılmış müebbet
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Metro alt geçidinde eski eşini başından vuran Mehmet Ali Nayki\'ye ağırlaştırılmış müebbet
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Seyhan'daki metro alt geçidinde 7 Mayıs 2025'te eski eşi Neriman Onur'u ruhsatsız tabancayla öldüren Mehmet Ali Nayki'nin davası karara bağlandı. Mahkeme cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Caner Nayki'ye yönelik eylemi için de 15 yıl hapis cezası verdi.

Adana'da eski eşi Neriman Onur'u (54) tabancayla vurarak öldüren, oğlu Caner Nayki'yi de darbeden Mehmet Ali Nayki (59), hakim karşısına çıktığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası aldı.

METRO ALT GEÇİDİNDE BEKLEDİ

Olay, 7 Mayıs 2025 tarihinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan metro alt geçidinde yaşandı. İddiaya göre, kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki, yaklaşık 6 ay önce boşandığı ve 2 çocuğunun annesi olan Neriman Onur'u iş çıkışında almak için geldiği noktada bekledi. Annesini almak üzere bölgeye gelen Caner Nayki ile babası arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Neriman Onur, tarafları sakinleştirmek amacıyla araya girdi. Bu sırada Mehmet Ali Nayki, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

Baba ve oğul arasında çıkan arbede sırasında merdivenlerden düşerek yaralanan Mehmet Ali Nayki ile Caner Nayki, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neriman Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya da el koydu.

OĞLU: ANNEMİ KORUYAMADIM

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği'nde ifade veren Caner Nayki, annesini korumak için her sabah işe götürüp akşamları eve getirdiğini belirterek, "Annemi korumak için metro istasyonundaydım. Her sabah götürüp, akşam da eve getiriyordum. Annemi koruyamadım" ifadelerini kullandı.

Mahkemede görülen davada Mehmet Ali Nayki'ye, eski eşini öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, oğluna yönelik eylemi nedeniyle ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelSeyhanAdanaSon Dakika

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