Adana Seyhan'da eti uygunsuz muhafaza eden işletme mühürlendi, ürünler imha edildi - Son Dakika
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Adana Seyhan'da eti uygunsuz muhafaza eden işletme mühürlendi, ürünler imha edildi

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Adana Seyhan\'da eti uygunsuz muhafaza eden işletme mühürlendi, ürünler imha edildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Kasaplar Çarşısı'nda bir işletme, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Uygunsuz şartlarda muhafaza edilen et ürünleri imha edilirken işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Adana'da Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kasaplar Çarşısı'nda bir işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygunsuz şartlarda muhafaza edildiği belirlenen et ürünleri imha edilirken, işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Seyhan Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak Kasaplar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir işletmeyi denetledi.

Gerçekleştirilen kontrollerde, et ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği tespit edildi. Halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek ürünlere el konularak imha işlemi gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından söz konusu işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Seyhan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedef olduğu vurgulanarak, halk sağlığını tehdit eden olumsuzluklara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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