20 bıçak darbesiyle öldürülen Sağır'ın cinayet zanlısı Gök tutuklandı - Son Dakika
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20 bıçak darbesiyle öldürülen Sağır'ın cinayet zanlısı Gök tutuklandı

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20 bıçak darbesiyle öldürülen Sağır\'ın cinayet zanlısı Gök tutuklandı
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Adana'da Abdullah Gök'ün, iddiaya göre 5 milyon lira alacağı yüzünden çıkan tartışmada ortağı Erdal Sağır'ı 20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Polise teslim olan Gök, mahkemece tutuklandı.

Adana'da Abdullah Gök (34), ortağı Erdal Sağır'ı (45), sermaye için verdiği 5 milyon lirayı alamayınca çıkan tartışmada 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine giderek teslim olan Gök, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 1 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işiyle uğraşan Abdullah Gök, bir süre önce ortak iş yapmak için Erdal Sağır'a 5 milyon lira verdi. Para verdiği işten bir gelir elde edemeyen Gök ile Sağır arasında husumet başladı. Sağır, olay günü telefonda tartıştığı Gök'ü konuşmak için evine çağırdı. Taraflar arasında devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Gök, Sağır'ı 20 yerinden bıçakladı.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından evden çıkıp polis merkezine giden Abdullah Gök, "Ortağımı bıçakladım, ölmüş olabilir" diyerek teslim oldu. Adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sağır'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sağır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağır'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Sağır'ın cenazesi toprağa verildi.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE BIÇAKLADIM'

Emniyete götürülen şüpheli Abdullah Gök, ifadesinde, "Daha önce birçok kez ortak iş yaptık. Yine bir iş için anlaştık ve 5 milyon lira para verdim. Karşılığını alamayınca paramı istedim ancak vermedi. Evine çağırdığında tartıştık ve bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Gök, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
3. SayfaCinayetAdliyeGüncelSeyhanAdanaSuçSon Dakika

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