Sahte kadın hesabıyla tuzak kurup 5 kişiyi gasbettikleri belirlenen 6 şüpheli Adana'da tutuklandı - Son Dakika
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Sahte kadın hesabıyla tuzak kurup 5 kişiyi gasbettikleri belirlenen 6 şüpheli Adana'da tutuklandı

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Sahte kadın hesabıyla tuzak kurup 5 kişiyi gasbettikleri belirlenen 6 şüpheli Adana\'da tutuklandı
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Sahte kadın hesabıyla tuzak kurup 5 kişiyi gasbettikleri belirlenen 6 şüpheli Adana\'da tutuklandı
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Sosyal medyadaki sahte bir kadın hesabıyla ilişki vaadinde bulunarak Seyhan'da metruk bir eve ve çalılığa çağırdıkları 5 kişiyi bıçak zoruyla dövüp telefon ve paralarını aldığı belirlenen 6 şüpheli, Adana'da tutuklandı. Mağdurların kıyafetlerini çıkarıp videolarını çeken şüphelilerin, şikayeti önlemek için tehditte bulunduğu tespit edildi.

ADANA'da sanal medyada sahte kadın profiliyle ağlarına düşürdükleri 5 kişiyi ilişki vaadiyle buluşup, bıçakla tehdit ederek dövdükten sonra para ve eşyalarını gasbeden 6 şüpheli, tutuklandı.

METRUK EVE VE ÇALILIĞA ÇAĞIRDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sanal medyada oluşturdukları sahte kadın profili üzerinden irtibata geçtikleri kişileri, ilişki vaadiyle ağlarına düşürdükten sonra gasbettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Abdülkerim E. (25), Baran B. (18), Samet Ö. (27), Fırat B. (18), Samet İ. (23) ve A.C.B.'nin (16), bu yöntemle 5 kişiyi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir metruk ev ve çalılığa çağırdığını tespit etti. Şüphelilerin, bıçakla tehdit ettikleri mağdurları dövdükten sonra cep telefonu, üzerlerindeki ve banka hesaplarındaki parayı gasbettiği tespit edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI İÇİN VİDEOLARINI ÇEKMİŞLER

Şüphelilerin, kıyafetlerini çıkardıkları mağdurların videolarını çektikten sonra şikayetçi olmamaları için tehdit ettikleri saptandı.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mağdurların şikayeti üzerine polis, şüphelileri adreslerine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, "Söz konusu kişilerle sokakta küfürleşme üzerine tartıştık. Sadece dövüp, videolarını çektik. Kimseden para ya da eşyalarını almadık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
Cep Telefonu3. SayfaGüncelSeyhanTuzakAdanaSon Dakika

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