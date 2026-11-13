Adana Seyhan\'da Cebesoy İlkokulunda veliler Kızılay\'a kan bağışladı

Adana Seyhan'da Cebesoy İlkokulunda veliler Kızılay'a kan bağışladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın yürüttüğü proje kapsamında Adana Seyhan'daki Cebesoy İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin teşvikiyle okula gelen veliler Kızılay'a kan bağışladı; bağışçı getiren öğrencilere madalya ve hediyeler verildi.
Adana'da veliler, Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayın ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi" kapsamında, merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulunda etkinlik düzenlendi.
Proje kapsamında, öğrenciler, velilerini kan bağışında bulunmaya teşvik ederek okula davet etti.
Çocuklarının teşvikiyle kampanyaya katılan veliler, Türk Kızılaya kan bağışladı.
Kampanyada kan bağışçısı getiren öğrencilere, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
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