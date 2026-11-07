Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara özel Çocuk Köyü ziyarete açıldı - Son Dakika
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Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara özel Çocuk Köyü ziyarete açıldı

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Adana Kültür Yolu Festivali\'nde çocuklara özel Çocuk Köyü ziyarete açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Adana'da çocuklara özel Çocuk Köyü, Seyhan'daki Merkez Park'ta açıldı. Şişme oyun parkuru ve Gökyüzü Gözlemevi'nin yer aldığı köy, çocuklardan yoğun ilgi gördü; etkinlikler ücretsiz.

Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklara özel hazırlanan Çocuk Köyü kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Adana'da, çocukların eğlenceli ve verimli vakit geçirmeleri amacıyla çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta kurulan Çocuk Köyü'nde yer alan şişme oyun parkuru, Karagöz Tematik Parkı, Gökyüzü Gözlemevi ve Etno Spor Oyunları Alanı, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Çocuğunu oyun alanına getiren Suat Aslan, AA muhabirine, etkinlikleri çok sevdiklerini söyledi.

Çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Aslan, "Çocuklar için güzel bir organizasyon olmuş. Ücretsiz olması da çok güzel. Çocuklarımız mutlu bir şekilde oynuyorlar." diye konuştu.

Çocuklardan Eslem Volbar da oyun alanlarında eğlenceli zaman geçirdiğini belirterek, "Çok güzel gerçekten bayıldım buraya. Sosyalleşmek için güzel bir ortam." dedi.

Muhammed Çınar Güler ise arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Kültür SanatTürkiyeSeyhanTurizmÇocukAdanaYaşamSon Dakika

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