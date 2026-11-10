Adana Seyhan'da uçan sundurmalar 2 araca hasar verdi, güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da uçan sundurmalar 2 araca hasar verdi, güvenlik görevlisi yaralandı

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Adana Seyhan\'da uçan sundurmalar 2 araca hasar verdi, güvenlik görevlisi yaralandı
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Adana Seyhan\'da uçan sundurmalar 2 araca hasar verdi, güvenlik görevlisi yaralandı
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Adana Seyhan'daki galericiler sitesinde pazar günü etkili olan ve hızı yer yer saatte 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar sundurmaları uçurdu. Uçan sundurmalar 2 otomobile hafif hasar verirken, sundurmayı tutmaya çalışan güvenlik görevlisi Hasan Özyürek hafif yaralandı.

Adana'da pazar günü etkili olan ve saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar, galericiler sitesinde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle araçların bulunduğu alandaki sundurmalar yerinden sökülerek havalandı. Olayda 2 otomobil hafif zarar görürken, sundurmaların uçmasını engellemeye çalışan güvenlik görevlisi Hasan Özyürek hafif yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesinde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Pazar günü etkisini artıran ve yer yer hızı saatte 80 kilometreye çıkan kuvvetli rüzgar, araçların üzerini örten sundurmaları yerinden söktü. Sundurmaların uçmasını engellemek isteyen güvenlik görevlisi Hasan Özyürek ile site başkanı Eyyup Kaydak, iplerinden tutarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak rüzgarın şiddetiyle sundurmalarla birlikte havalanma tehlikesi geçiren ikili zor anlar yaşadı.

Güvenlik görevlisi yere düşerek yaralandı

Şiddetli rüzgara daha fazla dayanamayan güvenlik görevlisi Hasan Özyürek, dengesini kaybederek yere düştü. Kolundan hafif yaralanan Özyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçan sundurmalar nedeniyle 2 otomobilde de hafif çaplı hasar meydana geldi.

O anları kamerada

Yaşananlar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Özyürek ve Kaydak'ın uçmak üzere olan sundurmaları tutmaya çalıştığı, rüzgarın etkisiyle sundurmaların havalandığı ve güvenlik görevlisinin yere düştüğü anlar yer aldı.

Eyüp Kaydak, o onları şöyle anlattı:

"Olayın başlamasıyla güvenlik görevlisiyle beraber müdahale etmeye çalıştık. Sundurmanın yerinden koptuğunu ve aşağı yukarı kalkıp inerken bir araca zarar verdiğini gördüm. Firmalara hemen bilgi verdim, araçlarını çektiler ama geç kalan bir firmanın aracı zarar gördü. Biz elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık ama bir aracın zarar görmesini engelleyemedik. Esnafın malına daha fazla zarar gelmesin diye tutmaya çalıştım ama doğanın gücüyle bir noktaya kadar mücadele edebiliyorsun"

Hasan Özyürek ise "Sundurma kopunca ben de demir ayağı iple bağlamak istedim. Rüzgar vurunca sundurma havaya kalktı, ben de beraber havaya uçtum. Düşünce kolumda bir yaralanma oldu. O an korkmadım ama çok ani oldu" dedi.

Kaynak: İHA
OtomobilGüncelSeyhanPazarAdanaÇevreSon Dakika

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