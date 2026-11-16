Seyhan\'da trafik kavgası: Araçtan inenler otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı

ADANA'da trafikte çıkan tartışmada araçtan inen kişiler, otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ARAÇTAN İNİP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada araçtan inen sürücü ve arkadaşları, direksiyon başındaki otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı.

Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kişiler otomobile tekme atarak zarar verdi. Sürücünün otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmasıyla gerginlik son buldu. O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.