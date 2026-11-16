Seyhan\'da trafik kavgası: Araçtan inenler otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı

Seyhan'da trafik kavgası: Araçtan inenler otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'daki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda sabah saatlerinde iki sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen bir sürücü ile arkadaşları, otomobildeki sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırıp araca tekme attı. Trafikteki başka bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği olayda sürücü aracıyla uzaklaştı, şikayet üzerine polis şüphelileri arıyor.
ADANA'da trafikte çıkan tartışmada araçtan inen kişiler, otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
ARAÇTAN İNİP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada araçtan inen sürücü ve arkadaşları, direksiyon başındaki otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı.
Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kişiler otomobile tekme atarak zarar verdi. Sürücünün otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmasıyla gerginlik son buldu. O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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