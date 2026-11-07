Adana Seyhan\'da 2 adrese yapılan jandarma baskınında 7 kilo 108 gram esrar bulundu

Adana Seyhan'da 2 adrese yapılan jandarma baskınında 7 kilo 108 gram esrar bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kilo 108 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede merkez Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?