Adana Seyhan'da 2 adrese yapılan jandarma baskınında 7 kilo 108 gram esrar bulundu - Son Dakika
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Adana Seyhan'da 2 adrese yapılan jandarma baskınında 7 kilo 108 gram esrar bulundu

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Adana Seyhan\'da 2 adrese yapılan jandarma baskınında 7 kilo 108 gram esrar bulundu
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Adana Seyhan\'da 2 adrese yapılan jandarma baskınında 7 kilo 108 gram esrar bulundu
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kilo 108 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede merkez Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaJandarmaSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da 2 adrese yapılan jandarma baskınında 7 kilo 108 gram esrar bulundu - Son Dakika
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