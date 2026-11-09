Adana Seyhan\'da kenevir odalarına gizli geçitle ulaşıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana Seyhan'da kenevir odalarına gizli geçitle ulaşıldı, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seyhan'da bir imalathaneye operasyon düzenleyen jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Kenevirin iklimlendirme sistemiyle yetiştirildiği odalara gizli geçitle ulaşılırken, satışa hazır 17 kilogram esrar ile 4 klimaya el konuldu.
KENEVİRİN YETİŞTİRİLDİĞİ ODALARA GİZLİ GEÇİTLE ULAŞIM
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Seyhan ilçesinde bir imalathaneye yapılan ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirildiği ve bitkinin yetiştirildiği odalara gizli geçitle ulaşıldığı belirtildi. Satışa hazır halde 17 kilogram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 4 klimaya el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.
Anıl ATAR/ADANA,
Kaynak: DHA
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