Adana Seyhan\'da kenevir odalarına gizli geçitle ulaşıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı

KENEVİRİN YETİŞTİRİLDİĞİ ODALARA GİZLİ GEÇİTLE ULAŞIM

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Seyhan ilçesinde bir imalathaneye yapılan ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirildiği ve bitkinin yetiştirildiği odalara gizli geçitle ulaşıldığı belirtildi. Satışa hazır halde 17 kilogram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 4 klimaya el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Anıl ATAR/ADANA,