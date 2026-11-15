Isparta 32 Kadın Basketbol, ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyespor'u 79-63 yendi - Son Dakika
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Isparta 32 Kadın Basketbol, ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyespor'u 79-63 yendi

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Isparta 32 Kadın Basketbol, ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyespor\'u 79-63 yendi
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Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 79-63 yendi. Takım, tribünde destek veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e galibiyeti, geçtiğimiz hafta yaşadığı trafik kazası nedeniyle armağan etti.

Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, ligin ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk ederken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de ilk maçın heyecanına ortak oldu.

Isparta'da kısa bir süre önce kurulan Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, ilk maç heyecanını yaşadı. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, Işıkkent Kapalı Spor Salonunda Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de tribündeki yerini alarak, kadın takımına destek verdi.

"Geçmiş olsun başkanım galibiyet size armağan"

Heyecanlı geçen maçta Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 79-63'lük skorla mağlup etti. Lige galibiyetle başlayan Ispartalı sporcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Isparta 32 Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz hafta eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte trafik kazası geçiren Şükrü Başdeğirmen'e bu galibiyeti armağan ettiler.

Kaynak: İHA
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