Isparta Yalvaç'ta motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Isparta Yalvaç'ta motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü yaralandı

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Isparta Yalvaç\'ta motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü yaralandı
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Isparta Yalvaç'ta dün akşam otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaskı sayesinde ağır yara almayan sürücüye ambulansta ilk müdahale yapıldı, ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Isparta'nın Yalvaç İlçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Isparta'nın Yalvaç İlçesi Bağlar mahallesi Orman Caddesinde meydana geldi. R. K. idaresindeki 04 ABH 617 plakalı kırmızı motosiklet Bağlar mahallesi Orman caddesinde Yalvaç kent ormanı istikametine doğru seyir halinde iken, aynı yönde seyir halinde olan M. Ş. idaresindeki 51 AFJ 171 plakalı siyah Opel marka otomobile sol yanından çarparak cadde üzerinde sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsünün ilk müdahalesi kaza yerine gelen ambulansta yapılarak Yalvaç devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaskı sayesinde ağır yara almaktan kurtulan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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