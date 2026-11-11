Isparta'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde belediye tarafından 1111 fidan dikildi - Son Dakika
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Isparta'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde belediye tarafından 1111 fidan dikildi

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Isparta\'da Milli Ağaçlandırma Günü\'nde belediye tarafından 1111 fidan dikildi
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Isparta'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

Isparta'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen programa Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı katıldı.

Program kapsamında dikilen fidanların bir bölümü şehit ve gazilere adanırken, ağaçlara şehit ve gazilerin isimleri verildi.

Etkinlikte protokol üyeleri ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Isparta'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde belediye tarafından 1111 fidan dikildi - Son Dakika
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