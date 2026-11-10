Savcı Soner Çelik cinayetinde 2 sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti - Son Dakika
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Savcı Soner Çelik cinayetinde 2 sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti

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Savcı Soner Çelik cinayetinde 2 sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti
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Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Soner Çelik cinayetine ilişkin savcı mütalaası açıklandı. Tutuksuz yargılanan 3 sanıktan 2'si için ağırlaştırılmış ömür boyu, diğeri için ömür boyu hapis istenirken Çelik ailesi sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Isparta'da 2013 yılında kasetçilik yapan Soner Çelik'in (32) öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında savcı mütalaa verdi. Sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış ömür boyu, diğerine ise ömür boyu hapis istendi.

Isparta'da kasetçilik yapan Soner Çelik, Yenice Mahallesi'nde 1 Nisan 2013'te aracının içerisinde alkol aldığı sırada göğsüne sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Polis olayı aydınlatmak için titiz bir çalışma yürüttü ancak tek bir boş kovan ve bir marketin güvenlik kamerasına takılan başı kapüşonlu şüpheliden başka delil bulunamadı.

Olayın üzerinden 11 yıl geçtikten sonra cinayet bürosu ekipleri, maktul Soner Çelik ile akrabası ve iş ortağı olan A.Ç. arasında alacak meselesi olduğunu, bu nedenle de cinayetin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak soruşturmayı derinleştirdi. A.Ç.'nin o tarihlerde E.D. ile telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. E.D.'nin de birlikte yaşadığı kadının oğlu olan ve o dönem vatani görevini yapan C.S. ile sık sık görüştüğü saptandı.

C.S.'nin silah arkadaşlarının ifadelerine de başvuran polis, olay tarihinde birliğinden ayrılan C.S.'nin yanında yüklü miktarda parayla geri döndüğünü belirledi. Aynı zamanda marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ile bir bankamatik kamerasında görünen kişinin C.S. ile benzerlik gösterdiği tespit edildi. Tüm bu tespitlerin ardından haklarında gözaltı kararı verilen A.Ç., E.D. ve C.S. cinayet şüphesiyle tutuklandı. 3 şüpheli, yaklaşık 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili davanın dördüncü duruşması Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya olayda ölen Soner Çelik'in annesi Keziban, babası Sadettin, ağabeyi Kemal Çelik ile sanıklar A.Ç. ve C.S. katılırken, E.D. ise katılmadı.

Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık A.Ç. hakkında, iş ortaklığı bulunan Soner Çelik'in elinde bulunan borç senedini geri almak için o dönemde asker olan C.S. ile E.D. vasıtasıyla anlaşma yaptığı ve öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. C.S. hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. E.D. hakkında ise cinayete yardım ve yataklık yaptığı, C.S. ile cinayet için görüşme yaptığı iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi ancak fiilin işlenmesi sırasında olaya müdahil olunmadığı gerekçesiyle cezada indirim yapılarak ömür boyu hapis talebinde bulunuldu.

SANIKLAR MÜTALAAYA KATILMADI

Mahkeme başkanı, sanıklara savcılığın haklarında istediği cezayla ilgili görüşlerini sordu. Duruşma salonunda hazır bulunan 2 sanık, mütalaaya katılmadıklarını belirtti. Anne Keziban ve baba Sadettin Çelik ise sanıklar hakkında şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve vekillerinin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamalarını, heyet değişikliği nedeniyle karar öncesi dosyanın tetkikinin yapılması amacıyla duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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