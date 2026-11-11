Yalvaç\'ta polis, 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan firariyi cezaevine teslim etti

Yalvaç'ta polis, 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan firariyi cezaevine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından firari, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Yalvaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?