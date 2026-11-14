Anahtar Partili Demiröz, Isparta\'da çiftçinin mahsulünün para etmediğini söyledi

Haber: Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Isparta'da üreticilerin ürünlerini değerinde satamadığını belirterek, "Çiftçinin mahsulü para etmedi. Isparta'da da gül çiftçisi mahzun, elma çiftçisi mahzun. Geçen sene bir don sıkıntıları vardı. Bu sene Allah mahsul verdi. Bu sene bereketin kıtlığını yaşıyoruz" dedi.

Anahtar Parti Tarım ve Gıda Güvenliği Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, 21. Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarın ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Demiröz, üreticilerin yaşadığı sorunlara ve partisinin tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Isparta'da ve Türkiye genelinde çiftçilerin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Demiröz, "Isparta'da ve Türkiye'nin tamamında sorunlar aynı. Çiftçinin mahsulü para etmedi. Isparta'da da gül çiftçisi mahzun, elma çiftçisi mahzun. Geçen sene bir don sıkıntıları vardı. Bu sene Allah mahsul verdi. Bu sene bereketin kıtlığını yaşıyoruz" diye konuştu.

İhracat ve döviz politikalarını da eleştiren Demiröz, dolar kurunun baskılanmasının ihracat kaybına yol açtığını, faiz ödemelerinin ise ekonomiye yük getirdiğini savundu. Tarım ürünlerinin Türkiye'ye katma değer sağlayan önemli ihracat kalemlerinden olduğunu belirten Demiröz, çiftçinin ürettiği üründen kar elde edemediğini, bazı ürünlerin zararına satılacak olsa bile alıcı bulamadığını söyledi.

"DEVLET ÜRETİCİYLE ORTAK OLACAK"

Partisinin tarım politikalarının temelinde devletin yeniden köye ve üreticiye yönelmesinin bulunduğunu belirten Demiröz, şunları kaydetti:

"Anahtar Partisi sil baştan diyor. Önce devlet köye dönecek diyor. Devlet üreticiyle ortak olacak. Üreticiye girdisini, tarımsal girdisini su dahil verecek. Mahsulünü alım garantili tarımla yönetecek."

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin, ziraat odalarının, tarım kredi kuruluşlarının, birliklerin, kooperatiflerin ve üniversitelerin çiftçinin yanında sahada bulunması gerektiğini ifade eden Demiröz, tarımın yalnızca hasat ve harman dönemlerinde hatırlanmaması gerektiğini söyledi. Üretimin devamlılığına dikkati çeken Demiröz, çiftçinin desteklenmemesi durumunda Türkiye'nin gıdada dışa bağımlı hale gelebileceğini dile getirdi.

FUARIN MAKİNE VE EKİPMAN ALANLARINDA HAREKETLİLİK AZ

Fuara ilişkin gözlemlerini de paylaşan Demiröz, özellikle makine ve ekipman alanlarında hareketliliğin az olduğunu belirtti. Türkiye'de traktör satışlarının geçen yılın üçte biri seviyesinde bile olmadığını öne süren Demiröz, çiftçilerin son yıllarda eski traktörlerini satarak yeni traktör almak için borçlandığını, ertelenen borçların ise zamanla katlandığını ifade etti.

Fuarda birlik ve kooperatiflerin bulunmasını önemsediklerini söyleyen Demiröz, tarım ekipmanı satan yerli ve yabancı firmalarda da hareketliliğin düşük olduğunu gözlemlediğini aktardı.

Çiftçinin ekonomik durumunun bölgedeki diğer esnafı da etkilediğini belirten Demiröz, üreticinin ürününden gelir elde edememesi halinde berberden tuhafiyeciye kadar farklı kesimlerin kazancının da azalacağını söyledi.