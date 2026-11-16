Isparta Tarım Fuarı\'nda çiftçiler pahalılık, yüzde 44 faiz nedeniyle ekipman alamadı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - 21. Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçiler, ürünlerini değerinde satamamaktan ve tarımsal ekipman fiyatlarının yüksekliğinden yakındı. Fuara gelen bir üretici, "Malzeme almaya gelip, elma alıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

21. Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçiler, artan maliyetler ve ürün fiyatlarından yakındı. Tarımsal ekipman ve makine almak için fuara gelen ancak fiyatlar nedeniyle alışveriş yapamayan üreticiler, ANKA Haber Ajansı'na yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı.

"ÜRÜNÜMÜZ VERİMLİ OLDU AMA PARA ETMEDİ"

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinden fuara geldiğini söyleyen çiftçi Özel Şahin, "Tarım aletleri alacaktık. Patlatma, kazayağı gibi aletlerden. Ama ürünümüz çok verimli oldu, Cenabıallah verdi. Ama para etmeyince hiçbir şey alamadık. Boş gidiyoruz. Çok pahalı" dedi.

Tarlada kullanmak için patlatma, kazayağı, kobra ve mibzer gibi ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını ifade eden Şahin, mevcut makinelerinin de eskidiğini söyledi. Şahin, "Böyle giderse çiftçiliği bırakacağız" diye konuştu.

"MALZEME ALMAYA GELİP, ELMA ALIP GİDİYORUZ"

Fuara tarımsal malzeme almak için geldiğini belirten çiftçi Mürsel Büyükbağcı ise "Fiyatlar çok pahalı. Ancak bir fidan alabildik, malzeme alamadık ne yazık ki. Malzemeler çok pahalı, içinden çıkamıyoruz. Biz arpa buğday ekiyoruz, arpa buğdaydan kazancımızdan römork parası kalıyor bize. Fazla bir şey kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Tarım aletleri almak istediklerini ancak fiyatlar nedeniyle vazgeçtiklerini belirten Büyükbağcı, "Malzeme almaya gelip, elma alıp gidiyoruz" dedi.

Üretim sezonunu ekonomik açıdan zorlu geçirdiğini anlatan çiftçi Ramazan Çetinkaya da elmadan dolayı borçlandığını ve gübre ile ilaç giderlerini karşılamakta zorlandığını söyledi.

Tarım makinelerine ihtiyaç duyduğunu belirten Çetinkaya, "Bana faydası olan makineler çok ama para yok, onun için alamıyorum" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT DURUMU KORUYABİLİRSEK BİZDEN İYİSİ YOK"

Traktör ve ekipman alımında kredi faizlerinin çiftçiyi zorladığını savunan çiftçi İbrahim Karatepe ise, "Nasıl alacağız traktörü? Yüzde 44 faiz veriyorlar, yüzde 6 da dosya masrafı. Nasıl çıkacak çiftçi bunun içinden? Yüzde 50 faizle kredi çekecek, 4 yıllık. Nasıl çıkacak çiftçi bunun içinden?" dedi.

Çiftçilerin mevcut makinelerini yenilemekte zorlandığını belirten Karatepe, "Malzeme var, 3 tane traktör var. Malzemede sıkıntı yok. Neyle değiştireceksin? Nasıl değiştireceğim? Mevcut durumu koruyabilirsek bizden iyisi yok" ifadelerini kullandı.