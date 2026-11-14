Isparta'da uyuşturucu kullanmaktan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Isparta'da uyuşturucu kullanmaktan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da aranan şahıslara yönelik çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da hakkında 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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