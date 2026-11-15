Isparta 32 Kadın Basketbol, 79-63 kazandığı maçı Başdeğirmen'e armağan etti - Son Dakika
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Isparta 32 Kadın Basketbol, 79-63 kazandığı maçı Başdeğirmen'e armağan etti

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Isparta 32 Kadın Basketbol, 79-63 kazandığı maçı Başdeğirmen\'e armağan etti
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Isparta 32 Kadın Basketbol, sezonun ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 79-63 yendi. Işıkkent Spor Salonu'ndaki maçı izleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e sporcular, trafik kazası nedeniyle videoyla geçmiş olsun dileyip galibiyeti armağan etti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 79-63 mağlup etti.

Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Karşılaşmanın ardından galibiyet sevinci yaşayan sporcular, çektikleri videoyla geçirdiği trafik kazası nedeniyle Başdeğirmen'e geçmiş olsun dileklerini ileterek galibiyeti kendisine armağan etti.

Kaynak: AA
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