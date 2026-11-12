Isparta'da anaokulunun resmi açılışını Binali Yıldırım gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta'da anaokulunun resmi açılışını Binali Yıldırım gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta\'da anaokulunun resmi açılışını Binali Yıldırım gerçekleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Isparta'da '81 ile 81 Anaokulu' projesi kapsamında yaptırılan anaokulunun resmi açılış töreni Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlendi. Yıldırım, insana yapılan yatırımın kalıcı olduğunu vurgulayarak projede 70 okulun tamamlandığını, geriye 10 okul kaldığını açıkladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Taşa, toprağa yaptığınız yatırımın ömrü belli; 50 sene, bilemedin 100 sene. Ama insana yapılan yatırımın ömrü ilanihaye. Nesilden nesle devam ediyor. Onun için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde eşi Semiha Yıldırım öncülüğünde Kızılay Genel Merkezi tarafından '81 ile 81 Anaokulu' projesi kapsamında, iş insanı Emin Gülmez'in katkılarıyla Isparta'ya yaptırılan anaokulunun resmi açılış törenine katıldı. Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde düzenlenen açılış programına Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, Kızılay yetkilileri, öğrenciler, mahalle halkı ve çok sayıda davetli katıldı.

'BURADA YATIRIM İNSANA YAPILIYOR'

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterileriyle başladı. Programda konuşan Binali Yıldırım, AK Parti'de görev yaptığı sürede çoğunluğu ulaşım ve iletişim olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gecikmiş projeleri bir bir hayata geçirdik. Aslında büyük projeler yapıyoruz da beni fazla heyecanlandırmıyor. Artık sıradan hale geldi. Ama şu biraz sonra kurdelesini keseceğimiz anaokulu projesi beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü burada yatırım insana yapılıyor. Taşa toprağa yaptığınız yatırımın ömrü belli; 50 sene, bilemedin 100 sene. Ama insana yapılan yatırımın ömrü ilanihaye. Nesilden nesle devam ediyor. Onun için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. 81 ile 81 Anaokulu projesi, Başbakanlığımız yıllarında Semiha Hanım'ın ortaya koyduğu bir fikirden başladı ve 70 okulu tamamladık. Geriye, çoğu gitti azı kaldı, 10 okulumuz kaldı. İnşallah onu da Emin Gülmez gibi babayiğit hayırseverlerimiz sayesinde tamamlayacağız. İnşallah bu 10 okulu da yapacağız."

'ÖĞRETMENLİK BAŞBAKANLIKTAN BİLE ZOR'

Binali Yıldırım, öğretmenlik mesleğine de değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"Tabii burada öğretmenlerimize de bir fasıl açmamız lazım. Hanımefendi de bir öğretmen, yıllarca bu görevi yaptı. Öğretmenlik öyle göründüğü gibi bir meslek değil. Çok zor. Valilikten daha zor. Başbakanlıktan daha zor. Hakikaten zor. O çocuklar, Allah, bir sınıfa girdiğinizde göz gözü görmüyor. Kulaklar uğulduyor. Bütün onları sevgiyle, şefkatle hizaya getirmek, onları geleceğe hazırlamak; bir ev sıcaklığında, bir anne baba sıcaklığında onları hem eğitmek hem de geleceğe hazırlamak kolay bir şey değil. Dolayısıyla öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa biz bugünlere gelemezdik. Öğretmenlerimizin üzerimizde büyük emeği var. Yaklaşan Öğretmenler Günü'nü de hem Isparta'daki öğretmenlerimizin, hem de bütün Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmenimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum şimdiden."

'O KADAR ÇOK İŞ YAPIYORUZ Kİ'

Okula açılış için çeşitli sebeplerle gelemediğini anlatan Binali Yıldırım, "Vali Bey de ifade etti; okul 22'den beri çalışıyor. 'Ya şimdi nereden çıktı bu açılış?' demesinler diye bir endişe vardı. Bu resmi açılış. Fiilen açıyoruz da o kadar çok iş yapıyoruz ki her birinin resmi açılışını yapma şansımız yok. 10 sene açılış yapsa Türkiye yine yaptığımız eserlerin açılışını bitiremez. Bu kadar çok iş yapıldı." dedi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından hayırsever iş insanına teşekkür belgesi takdim edildi. Yıldırım çiftine Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinin çizdiği karakalem resimleri hediye edildi. Dua edilmesi ve kurdele kesiminden sonra Yıldırım çifti anaokulu öğrencilerini sınıflarında ziyaret edip çeşitli hediyeler sundu.

Binali Yıldırım daha sonra bugün geçirdiği trafik kazasında hafif şekilde yaralanarak törene katılamayan Isparta Belediye Başkanı AK Partili Şükrü Başdeğirmen'i hastanede ziyaret etti.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerSivil ToplumPolitikaIspartaGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı
Usman Nurmagomedov’dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı Yüzü tanınmaz hale geldi Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü Dondurmadan çıkan şoke etti Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti
İBB iddiası Yeni Parti’nin İmamoğlu’nun yerine düşündüğü ismi açıkladı İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
Cezaevindekilerin beklediği düzenleme 13. Yargı Paketi’nde infaz indirimi var mı Cezaevindekilerin beklediği düzenleme! 13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak
Kırmızı bültenle aranıyordu Sercan Sayal Türkiye’ye böyle getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi
Barış Boyun yöneticisi için Azerbaycan’a iade talebi: 48 kararla aranıyor Barış Boyun yöneticisi için Azerbaycan'a iade talebi: 48 kararla aranıyor
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Malatya’da düşen helikopterden ilk görüntüler
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:56
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
18:02
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi
Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
17:19
Polisler akın etti İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Washington’da Beyaz Saray’a yakın bölgede ateş açıldı: 5 kişi yaralandı
Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede ateş açıldı: 5 kişi yaralandı
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 20:02:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Isparta'da anaokulunun resmi açılışını Binali Yıldırım gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android